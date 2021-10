Mentre ha aperto la strada alle app e alle funzionalità social solo audio, Clubhouse sta ora cercando di superare i suoi rivali come Twitter Spaces e Facebook Live Audio Rooms. Un modo per battere i marchi più grandi è introdurre nuove funzionalità che altre piattaforme non hanno ancora adottato. L’ultimo aggiornamento delle funzionalità include diverse nuove cose che gli utenti possono fare, tra cui la ricerca universale, la creazione e la condivisione di clip da una stanza pubblica e l’abilitazione dei replay.

La funzione Clip può essere un po’ controversa se viene presa fuori contesto. Consente agli utenti di Clubhouse di catturare una clip di 30 secondi da qualsiasi stanza e poi condividerla su Instagram, Twitter, Facebook, iMessage o WhatsApp. Sebbene possa essere utilizzato per promuovere i club come originariamente previsto, alcuni potrebbero anche usarlo per diffondere informazioni.

Clubhouse: l’ultimo aggiornamento è già disponibile

Clubhouse lo sta testando in beta a un piccolo gruppo di creatori prima. Quando avvii una stanza, puoi anche scegliere se abilitare o meno le clip. Questo è attivato per impostazione predefinita per le stanze aperte e pubbliche, quindi assicurati di disattivarlo se non vuoi che le persone creino e condividano clip. Questa funzione non è disponibile per le stanze private, sociali o club.

Clubhouse sta anche ottenendo la ricerca universale, quindi sarà più facile per gli utenti cercare persone, club, live room e persino futuri amici. Attualmente, in realtà non puoi cercare stanze, quindi questa è un’aggiunta tanto necessaria all’app. Presto sarai in grado di ascoltare i Replay se ti sei perso una sessione live room.

Anche Spatial Audio è ora finalmente disponibile per l’app Android. Dicono che questo abbia davvero migliorato l’esperienza utente sull’app, quindi se stai utilizzando un telefono Android, ora saprai di cosa stanno parlando. Aggiorna la tua app Clubhouse per ottenere tutte queste nuove funzionalità che verranno implementate ora.