Gli sconti attivati da Esselunga portano effettivamente i prezzi ai minimi storici, gli utenti si ritrovano ad avere l’opportunità di spendere sempre meno su ogni acquisto effettuato, senza mai dover minimamente rinunciare alla qualità generale.

Il volantino attuale non si discosta da quanto abbiamo visto in passato, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati solamente presso i vari punti vendita in Italia, in esclusiva. Le scorte sono estremamente limitate, per questo consigliamo ai clienti di prendere il più rapidamente possibile una decisione, onde evitare di restarne completamente tagliati fuori.

Esselunga: le nuove offerte non ammettono repliche

La nuova campagna promozionale di Esselunga, che ricordiamo essere attiva fino al 3 novembre, focalizza la propria attenzione sull’Apple iPhone XR, uno smartphone di ormai qualche anno, ma ancora molto attuale per la qualità delle prestazioni tecniche e fotografiche, nonché per il prezzo di vendita relativamente ridotto. Per l’acquisto della variante no brand, con 64GB di memoria interna, sono necessari solamente 399 euro.

Per comprenderlo appieno, cerchiamo di approfondire la scheda tecnica, composta da un display da 6,1 pollici di diagonale, un bellissimo Liquid Retina HD con risoluzione FullHD, affiancato da un processore hexa-core A12 Bionic, 3GB di RAM ed appunto 64GB di ROM. Il comparto fotografico è composto da un sensore posteriore da 12 megapixel, mentre anteriore da 7 megapixel, per finire con chip NFC ed una batteria di circa 2942 mAh.

Il volantino esselunga è possibile sfogliarlo direttamente premendo questo link.