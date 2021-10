Le nuove offerte MediaWorld strizzano l’occhio agli utenti che da tempo volevano cercare di risparmiare sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, promettendo prezzi molto più bassi anche su smartphone di ultima generazione.

Coloro che si ritrovano ad avvicinarsi al volantino MediaWorld, intitolato XDays, devono comunque sapere che gli acquisti sono effettuabili solamente tramite il sito ufficiale dell’azienda, non in negozio (almeno agli stessi prezzi), e sopratutto che prevedono la spedizione gratuita presso il proprio domicilio, indipendentemente dalla cifra effettivamente spesa.

MediaWorld: il volantino ha sconti assurdamente elevati

La nuova campagna promozionale di MediaWorld propone al consumatore la possibilità di accedere a prodotti qualitativamente elevati, con un prezzo massimo di 569 euro, previsto per il modello più equilibrato, in termini di prestazioni e di richiesta finale, quale è l’Oppo Find X3 Neo.

Non mancano soluzioni più economiche, magistralmente rappresentate da Oppo A94, Oppo A16, Wiko Power U30, TCL 20Y, Oppo A74 e simili, oppure il top di gamma della line-up dell’azienda orientale, quale è Oppo Find X3 Pro, acquistabile ad un prezzo finale di 939 euro.

Tutti i modelli indicati, come anticipato, sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale copre solamente i difetti di fabbrica, non i danni accidentali causati dagli utenti, e sopratutto sono completamente sbrandizzati, ciò sta a significare che ogni aggiornamento sarà tempestivamente rilasciato dal produttore, non dall’operatore telefonico di appartenenza.

I dettagli e le varie offerte del volantino MediaWorld, sono effettivamente reperibili sul sito ufficiale dell’azienda, raggiungibile tramite questo link.