Le offerte racchiuse all’interno della campagna promozionale XDays, lanciata da MediaWorld nel corso dell’ultima settimana, possono davvero far sognare gli utenti che si ritrovano a voler acquistare nuovi prodotti di tecnologia, cercando sempre di risparmiare il più possibile.

Il rapporto qualità/prezzo è favorevole per la maggior parte di noi, come tutte le precedenti XDays, anche la corrente prevede la possibilità di acquisto solo ed esclusivamente sul sito ufficiale, con spedizione gratuita presso il domicilio, solamente nel momento in cui si dovesse acquistare un prodotto legato alla corrente campagna promozionale.

MediaWorld: quali sono le offerte da non mancare

Gli amanti del brand Oppo troveranno a tutti gli effetti pane per i propri denti nella campagna promozionale di MediaWorld, le proposte dell’azienda prevedono infatti un manipolo di sconti applicati si modelli della lineup del 2021, appartenenti alle più svariate fasce di prezzo, con pochissimi outsiders (come Wiko Power U30 o TCL 20Y).

Si parte dai più economici Oppo A16, Oppo A74 e Oppo A94, per salire sino al più equilibrato, in termini di rapporto qualità/prezzo, Oppo Find X3 Neo, in vendita rispettivamente a 569 euro, per finire con il top di gamma assoluto dell’anno. Il prodotto in questione non è altro che Oppo Find X3 Pro, il cui prezzo attuale sfiora i 1000 euro, fermandosi a 939 euro, e garantendo ugualmente un risparmio rispetto al listino del periodo corrente.

Per conoscere nella sua interezza la campagna promozionale del periodo, ricordatevi di collegarvi al sito ufficiale di MediaWorld.