Unieuro sembra essere davvero inarrestabile, l’ultima campagna promozionale abbassa di molto tutti i prezzi di vendita, garantendo ai consumatori la possibilità di godere di riduzioni importanti su ogni acquisto effettuato, sia esso legato alla telefonia, che all’elettronica generale.

Il risparmio è possibile sull’intero territorio nazionale, data la disponibilità del volantino in ogni singolo negozio in Italia, senza limitazioni o vincoli particolari; stesso discorso vale per il sito ufficiale, in questo modo gli utenti possono completare gli acquisti dal divano di casa, ricevendo inoltre gratuitamente la merce presso il domicilio, data la spedizione gratuita al superamento dei 49 euro di spesa.

Unieuro: ecco il nuovo volantino dalle mille offerte

Unieuro spinge gli utenti ad acquistare la fascia alta della telefonia mobile, scontando uno dei prodotti più interessanti del periodo, stiamo parlando di Samsung Galaxy S21 5G, un modello richiestissimo e molto desiderato nel 2021, oggi finalmente in vendita a 699 euro, per quanto riguarda la variante con 128GB di memoria interna.

Sempre all’interno del medesimo volantino risultano essere perfettamente acquistabili ottimi prodotti da meno di 300 euro, garantendo discrete prestazioni generali. I dispositivi in oggetto sono difatti Oppo A94, Realme C21, Huawei Nova 8i, Oppo A94, Oppo A74, Xiaomi Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 9 Pro, Motorola E6i ed altri ancora.

Il volantino Unieuro spazia nelle più svariate categorie merceologiche, per questo motivo raccomandiamo caldamente di aprire quanto prima il link, potrete scoprire ogni singolo prezzo appositamente pensato per voi dall’azienda stessa.