Il volantino Esselunga si è quest’oggi aggiornato con una nuova offerta tech veramente molto interessante, la quale torna alle origini, proponendo all’utente la possibilità di acquistare uno smartphone, ad un prezzo effettivamente molto ridotto.

La campagna promozionale corrente, lo ricordiamo, non si discosta da quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare che gli acquisti sono effettuabili solamente in negozio, non sul sito ufficiale. Le scorte, inoltre, appaiono essere estremamente limitate, ciò sta a significare che potrebbero terminare prima della data di scadenza, ad ogni modo fissata al 3 novembre 2021.

Esselunga: questi sono i nuovi sconti da non perdere

Con Esselunga non si scherza, per l’occasione l’azienda ha deciso di lanciare una nuova campagna promozionale che prevede la possibilità di acquistare un Apple iPhone XR, un prodotto appartenente alla fascia intermedia della telefonia mobile, ed in vendita dal 2020, ad un prezzo finale di soli 399 euro (per la versione da 64GB di memoria interna).

Il modello è ancora oggi abbastanza attuale, grazie alla presenza di un display da 6,1 pollici di diagonale (Liquid Retina HD), sistema operativo iOS 12, il processore hexa-core A12 Bionic, 3GB di RAM, una fotocamera principale da 12 megapixel, una secondaria da 7 megapixel, nonché una batteria forse troppo ridotta, la quale si ferma purtroppo a soli 2942 mAh.

Il prodotto, come anticipato, può essere acquistato solamente presso i punti vendita fisici in Italia, non sul sito ufficiale di Esselunga, per conoscerlo da vicino premete qui.