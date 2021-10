Per contrastare i grandi aziende che si occupano di telefonia mobile, bisognava fare molto di più. Questo concetto è stato preso alla lettera da CoopVoce, provider che infatti oggi riesce a godere di buona salute grazie al gran numero di utenti che sottoscrivono le sue offerte.

Sono cambiate molte cose nel corso soprattutto degli ultimi due anni, periodo nel quale il gestore è migliorato nettamente. Sono arrivate anche moltissime offerte, tutte con gli stessi vantaggi. Ricordiamo infatti che CoopVoce non prevede vincoli e costi extra, lasciando il prezzo uguale per sempre. Inoltre tutti possono ricaricarsi facendo la spesa, con 5 euro ogni 250 punti Coop. In più è possibile avere assistenza gratuita dall’Italia sia tramite l’applicazione, in chat, sul sito ufficiale o chiamando il 188. Queste sono solo alcune delle situazioni vantaggiose che il noto provider virtuale mette a disposizione. Ci sono poi le offerte mobili che non hanno bisogno di presentazioni, tutte parte integrante della celebre linea Evolution.

CoopVoce: arrivano le migliori offerte EVO fino a 100 giga in 4G

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS