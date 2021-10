Le migliori offerte sono solo da Euronics, grazie a questa campagna promozionale gli utenti possono davvero pensare di spendere molto meno del previsto, riuscendo nel contempo a mettere le mani su prodotti di altissima qualità generale.

Il risparmio da Euronics è possibile, sebbene sia importante ricordare che gli acquisti potranno essere completati solamente presso specifici punti vendita, i quali sono rappresentati dai negozi di proprietà del socio Euronics SIEM; non sarà possibile fruire dei medesimi sconti tramite il sito ufficiale o da altre parti.

Euronics: il volantino con le offerte migliori

Euronics prova ad invogliare tutti gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, proponendo alcuni dei migliori prodotti a prezzi sempre più bassi e convenienti. I top di gamma coinvolti nella campagna vanno a toccare Xiaomi Mi 11T, Apple iPhone 13, iPhone 12 Mini e Samsung Galaxy S21+, con prezzi che oscillano da un minimo di 549 euro, fino ad un massimo di 949 euro.

Molto allettanti sono anche le proposte legate alla fascia immediatamente inferiore della medesima categoria, spendendo meno di 469 euro si possono raggiungere ottimi compromessi, dalla qualità pienamente soddisfacente. Tra questi annoveriamo chiaramente Oppo A53s, Oppo A54, Xiaomi Redmi Note 10S, galaxy A52s, Xiaomi Mi 11 Lite, Vivo Y11s o similari.

Indipendentemente dal prodotto acquistato, ricordiamo che verrà commercializzato con garanzia di 24 mesi, ed in versione no brand. Maggiori informazioni sono raccolte in esclusiva direttamente sul sito ufficiale di Euronics.