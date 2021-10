Le offerte dell’ultimo volantino Bennet provano ad avvicinare gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, proponendo loro prezzi sempre più bassi e convenienti con i quali confrontarsi, nell’ottica di risparmiare al massimo delle possibilità.

Gli acquisti, come sempre accade parlando di Bennet, non risultano essere effettuabili, almeno ai prezzi indicati, direttamente sul sito ufficiale; l’unico modo per godere delle riduzioni consiste nel recarsi personalmente in un negozio fisico, senza limitazioni regionali di alcun tipo. Il Tasso Zero, quindi la rateizzazione senza interessi, potrà essere richiesto solamente al superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

Bennet, che occasioni: il volantino ha tantissime offerte

Il volantino Bennet non propone una grandissima varietà di offerte legate alla tecnologia, più precisamente gli acquisti possibili sono interamente concentrati sull’Apple iPhone 11, uno smartphone non propriamente recentissimo, data la disponibilità sul mercato da ormai più di un anno, sebbene risulti ancora essere perfettamente attuale per prestazioni e qualità fotografica. Il suo prezzo di vendita, per quanto riguarda la variante da 64GB di memoria interna, corrisponde esattamente a 499 euro.

Sempre all’interno della medesima campagna promozionale, trova posto anche l’interessante Apple MacBook Air, il nuovo modello di notebook, che prevede display retina da 13,3 pollici e processore M1, tutto ad un prezzo che si aggira attorno ai 949 euro.

Per approfondire la conoscenza dell’ottimo volantino Bennet, ricordatevi di aprire quanto prima il sito ufficiale dell’azienda, troverete tutte le informazioni del caso ed i relativi prezzi.