Le offerte Comet hanno prezzi davvero molto convenienti, tutti gli utenti si ritrovano a poter approfittare di sconti interessanti, applicati su un elevato numero di prodotti di alta qualità, con possibilità di acquisto estesa praticamente ovunque.

Avete capito bene, in netto contrasto con quanto stiamo vedendo nello stesso periodo da Euronics, il volantino corrente propone i medesimi prezzi sia in ogni negozio dislocato nelle varie regioni d’Italia, che sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Coloro che decideranno di affidarsi a quest’ultimo, potranno ricevere la merce gratuitamente al proprio domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse superare i 49 euro.

Svelati nuovi codici sconto Amazon davvero incredibili, scopriteli in esclusiva assoluta con il nostro canale Telegram.

Comet mette le ali agli sconti: i prezzi come non li avete mai visti

La nuova campagna promozionale prende il nome di Comet Days, risulta essere attiva fino al 27 ottobre 2021, e raccoglie al proprio interno una enorme varietà di promozioni/sconti, senza limitazioni particolari in termini di scorte effettivamente disponibili. Osservando da vicino il mondo degli smartphone, notiamo comunque un forte focus su dispositivi da meno di 400 euro, ad ogni modo in grado di fornire buone prestazioni generali.

Questi sono perfettamente rappresentati da Realme Narzo, Oppo Reno 4Z, Oppo Find X3 Lite, Oppo A74, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Realme GT Master Edition, Xiaomi Mi 11 Lite 4G, Redmi Note 10 pro, Oppo A94 o Redmi Note 9 Pro. Coloro che vorranno spendere al massimo un centinaio di euro in più, potranno fare affidamento sulla coppia Xiaomi Mi 11i e Oppo Reno6 Pro, entrambi in vendita a 499 euro.

I dettagli del volantino sono raccolti per voi a questo link.