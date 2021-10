Iliad: le offerte da 80 e 120 giga costano pochissimo, c'è anche una sorpresa

Uno dei gestori più seguiti del momento è di certo Iliad, provider che pur arrivando dalla Francia è stato in grado di affermarsi come italiano al 100%. I suoi numeri sono ormai sotto gli occhi di tutti e qualsiasi utente che voglia cambiare gestore si vede quasi costretto a valutare il suo approdo in Iliad.

Le offerte sono molto allettanti visto che costano pochissimo ogni mese durando per sempre e inoltre offrono tantissimi contenuti. Stando a quanto dichiarato dall’azienda poi il 96% delle persone che hanno un’offerta, risultano soddisfatti del servizio. Ora sul sito ufficiale ci sono due promozioni che stanno riscuotendo grandissimo successo grazie ai loro contenuti ma soprattutto alle sorprese riservati al pubblico. Entrambe sono piene di giga ma soprattutto di minuti ed SMS, con prezzi che vengono garantiti per sempre dal gestore.

Iliad: sul sito ufficiale si possono sottoscrivere offerte da 80 a 120 giga per pochi euro

Tutti gli utenti che vogliono avere un’offerta da parte di Iliad possono recarsi sul sito ufficiale e scoprire le migliori. La prima permette di ottenere 80 giga in 4G per la navigazione web ogni mese, con minuti ed SMS illimitati verso tutti gli utenti italiani. Il prezzo mensile corrisponde a soli 7,99 € al mese per sempre.

La seconda offerta è quella che batte di gran lunga qualsiasi altro gestore. Stiamo parlando della soluzione che permette di ottenere 120 giga in 5G ogni mese con minuti ed SMS senza limiti verso tutti. In questo caso il prezzo è di 9,99 €, ai quali non saranno aggiunti i costi di attivazione per i già clienti che pagavano tale cifra con un’altra promo.