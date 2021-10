Iliad e la sua Giga 120 con il 5G gratis, ecco il regalo per alcuni utenti

Uno dei provider e che sicuramente negli ultimi anni è riuscito ad ottenere il massimo con uno sforzo molto minore rispetto alle altre realtà è Iliad. Questo è un gestore che fin dal primo momento ha messo in chiaro le cose: tanti contenuti e prezzi molto bassi che durano per sempre. Proprio su questi capisaldi Iliad ha creato la sua fortuna, mettendo dalla sua parte circa 8 milioni di utenti attivi di cui il 96% soddisfatti.

Il merito è sicuramente delle offerte mobili, così come del servizio offerto al pubblico che pare essere uno dei più apprezzati. A parlare però sono proprio le promo mobili, le quali in questo momento sono disponibili con due soluzioni estremamente interessanti sul sito ufficiale. Soprattutto gli utenti che hanno già sottoscritto in passato una promo di Iliad al prezzo di 9,99 €, potranno beneficiare di una sorpresa.

Iliad: gli utenti ora possono avere senza costi di attivazione e la nuova offerta da 120 giga in 5G

Avere un’offerta che sembri non avere limiti è di certo interessante per tutti, soprattutto se si paga poco. Basta infatti sottoscrivere una delle due promo che Iliad tiene sul suo sito ufficiale.

La prima permette di avere minuti ed SMS senza limiti verso tutti con 80 giga in 4G per navigare sul web. Il prezzo è di 7,99 € al mese per sempre. La seconda, che sarà senza costi di attivazione per i già clienti che pagano 9,99 € al mese, offre minuti ed SMS illimitati con 120 giga in 5G. Il prezzo è proprio di 9,99 € al mese per sempre.