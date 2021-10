Attenzione utenti che avete fra le mani una PlayStation 5. Sembra che un aggiornamento abbia fatto tornare un vecchio fastidioso bug di PS4. Infatti, in questi giorni Reddit è stato bersagliato da una valanga di messaggi da parte di tutti i gamer che si trovano ad affrontare questo pericoloso problema. A rischio c’è l’hard disk della console PS5. Scopriamo insieme tutti i dettagli e se è possibile evitare questo errore o, nel caso ci foste proprio caduti dentro, risolverlo.

PlayStation 5: un aggiornamento avrebbe riacceso un bug pericoloso per la SSD

Sembrerebbe essere un aggiornamento al software di PlayStation 5 la causa di un bug pericoloso per la SSD. In pratica andrebbe a lavorare sull’upgrade per PS5 dei giochi PS4. Questo problema riempirebbe l’hard disk della propria console di file inutili riducendone così lo spazio fino a esaurirlo completamente.

Una situazione davvero fastidiosa che è stata commentata su Reddit da tantissimi utenti possessori di una PlayStation 5. Ecco un messaggio campione di un gamer disperato a causa proprio di questo bug:

“Ho preso la versione PS5 e l’ho installata ma tutti i giorni la mia PS5 continua a mostrarmi che la versione per PS4 di Death Stranding o è stata installata (anche se l’ho cancellata tre volte ormai) o la sta installando“.

Non è nuovo questo problema. Infatti, diverso tempo fa gli utenti possessori di una PlayStation 4 dovettero affrontare un caso simile. Pesanti critiche avevano invaso i blog definendo troppo lunghi e inadeguati i tempi di Sony per risolvere la situazione.

La speranza è che non succeda la stessa cosa anche per PlayStation 5, ma ahimè dobbiamo dirvi che questo bug è presente nei giochi cross-gen da febbraio 2021. Almeno non interferisce sul gioco, ma ovviamente, dà fastidio allo spazio di archiviazione. Attendiamo tempi migliori anche se sembra essere un pesante tallone di Achille per Sony.

