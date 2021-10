Playstation Plus: in occasione del suo compleanno Sony farà un maxi regalo agli abbonati

Inutile dirlo, l’abbonamento Playstation Plus è amatissimo dagli utenti del mondo, e tra pochissimo sconvolgerà ogni abitudine. Per chi non lo sapesse, grazie a questo si potrà giocare online con amici o altri giocatori, avere uno spazio di archiviazione nel cloud apposito per i propri salvataggi, i quali possono così essere messi al sicuro senza pesare sulla memoria interna della console. Per giunta gli abbonati hanno accesso a pacchetti speciali e premi che gli altri giocatori non possono avere. In tutto questo non possono mancare i tanto amati giochi del mese. Ebbene, prepariamoci perché Sony ha deciso di stravolgere ogni abitudine.

Playstation Plus: l’abbonamento Sony compie gli anni

regalerà tre giochi in più a quelli normalmente previsti dall’abbonamento, tutti per VR. A novembre Playstation festeggia un importante compleanno, nonché i 5 anni dal primo VR. Come? Annunciando che dal mese di novembre 2021 Sony Questo è quanto scritto nel comunicato ufficiale:

“Oggi celebriamo il quinto anniversario dall’uscita mondiale di PlayStation VR, e vogliamo approfittare di questo momento per ringraziare tutti i nostri fan e la nostra eccezionale community di sviluppatori per aver accolto e supportato questa piattaforma negli anni. È incredibile constatare quanto la realtà virtuale si sia affermata come piattaforma di gioco negli ultimi cinque anni, e siamo orgogliosi che PS VR abbia contribuito significativamente alla crescita della VR.

E per celebrare questo traguardo di PS VR, volevamo ringraziare in maniera speciale tutti voi, fan di PlayStation: a partire da novembre, gli abbonati Plus riceveranno tre giochi extra per PS VR senza alcun costo aggiuntivo. Continuate a seguirci per avere più informazioni sull’aggiornamento di PlayStation Plus nelle prossime settimane”.