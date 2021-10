L’operatore virtuale Feder Mobile ha da poco deciso di rendere disponibile una nuova promo molto allettante e soprattutto dal basso costo. Si tratta in particolare dell’offerta mobile denominata Feder Mobile Spin 50, la quale offre 50 GB per navigare a tanto altro ad un costo di soli 5,99 euro al mese. Vediamo nel dettaglio cosa altro offre.

Feder Mobile presenta la nuova promo Feder Mobile Spin 50 a 5,99 euro al mese

Come già accennato, è stata da poco presentata in veste ufficiale una nuova promozione mobile da parte dell’operatore virtuale Feder Mobile. L’offerta in questione è denominata Feder Mobile Spin 50 e, come suggerisce il nome, una delle cose che la caratterizza è la possibilità di usufruire di un quantitativo di traffico dati per navigare su rete Vodafone 4G pari a 50 GB.

La velocità massima raggiungibile è pari a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Oltre a questo, gli utenti che la attiveranno potranno utilizzare anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 50 SMS verso tutti. Il costo è di 5,99 euro al mese. Tuttavia, alla prima attivazione sarà necessario pagare un importo da 28,90 euro, nel quale sono inclusi i costi di attivazione, della scheda SIM e del primo mese dell’offerta mobile.

Con l’attivazione dell’offerta Feder Mobile Spin 50 sarà incluso il piano tariffario comprendente 18 centesimi al minuto verso i clienti Feder Mobile e 25 centesimi al minuto verso i clienti di altri operatori, mentre gli SMS hanno un costo di 25 centesimi. Vi ricordiamo che l’offerta è attivabile da tutti i nuovi utenti, anche da chi effettuerà la portabilità da altri operatori, fatta però eccezione di chi proviene da Vodafone.