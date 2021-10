Gli sconti attivati da Carrefour sono veramente molto speciali, gli utenti sono ben felici di avere l’occasione di accedere a moltissimi prodotti di alta qualità, disponibili all’acquisto a prezzi fortemente inferiori rispetto ai listini del periodo stesso.

L’unica strada da percorrere per raggiungere le suddette riduzioni, consiste nel recarsi fisicamente, e personalmente, presso i vari negozi sparsi per il territorio nazionale, in questo modo si avrà la possibilità di godere delle ottime offerte, senza doversi preoccupare di scorte limitate o altri vincoli particolari.

Se volete essere sempre aggiornati in merito alle offerte Amazon, e nel contempo ricevere i migliori codici sconto, ricordatevi del nostro canale Telegram ufficiale.

Carrefour: quante offerte speciali per gli utenti

La nuova campagna promozionale di Carrefour punta a soddisfare il più possibile le richieste e le necessità degli utenti, proponendo loro la possibilità di acquistare uno smartphone molto richiesto, ad un prezzo complessivamente ridotto. Stiamo parlando dell’eccellente Apple iPhone 12, in vendita da ormai più di un anno (e superato dal nuovo Apple iPhone 13), richiedibile con un esborso di 749 euro, per quanto riguarda la variante sbrandizzata.

La scheda tecnica del dispositivo oggetto del volantino ne descrive pienamente le qualità, parliamo infatti di un prodotto con display OLED da 6,1 pollici di diagonale, 4GB di RAM, processore A14 Bionic, 2 sensori fotografici posteriori da 12 megapixel (con risultati decisamente sorprendenti), per finire con sblocco con il viso 3D e riconoscimento dell’impronta digitale.

La variante in vendita è completamente sbrandizzata, ovvero gli aggiornamenti sono rilasciati dal produttore dello smartphone, ed è allegata una garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi.