Il volantino Comet è infarcito di sconti assolutamente assurdi, con prezzi che riducono di molto la spesa finale sostenuta dagli utenti, grazie ad una campagna promozionale che riserva piacevoli sorprese a tutti coloro che decideranno di recarsi in negozio o sul sito ufficiale.

E’ bene sapere, infatti, che ogni acquisto può essere completato anche affidandosi all’e-commerce aziendale, il quale prevede la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui si dovessero superare i 49 euro di spesa effettivi. I clienti potranno anche affidarsi alla rateizzazione senza interessi, definita comunemente Tasso Zero, che prevede il pagamento automatico diretto tramite il conto corrente bancario.

Comet: questi sono gli sconti da non perdere

Tantissimi sconti molto speciali attendono gli utenti nel volantino Comet, l’attenzione dell’azienda si è focalizzata prima di tutto su modelli afferenti alla fascia medio-alta della telefonia mobile, perfettamente rappresentata da soluzioni del calibro di Apple iPhone 12 Mini, Xiaomi Mi 11, Oppo Reno6 e Xiaomi Mi 11i, tutti disponibili all’acquisto tra un massimo di 799 ed un minimo di 499 euro.

Le alternative sono presenti e sono ancora più economiche dei suddetti, infatti i prodotti a meno di 300 euro contemplano i vari Motorola Moto G 5G, Oppo A53s, Oppo A94, Xiaomi Mi 11 Lite o anche Redmi Note 10. Indipendentemente dal modello selezionato, ricordiamo che sono commercializzati, come anticipato, con garanzia legale della durata di 24 mesi, ed in versione no brand, ovvero gli aggiornamenti sono rilasciati direttamente dai produttori, non dagli operatori telefonici.