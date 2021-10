WhatsApp è l’app di messaggistica più utilizzata in Italia. Con il passare del tempo, gli sviluppatori del gruppo Facebook, cercano di implementare sempre nuove funzioni per fornire un’esperienza d’uso sempre migliore ai propri clienti.

WhatsApp: addio ai vecchi smartphone Android e iOS

A partire dal 1° novembre, WhatsApp non sarà più disponibile su alcuni dispositivi con un sistema operativo troppo vecchio per supportare i nuovi aggiornamenti. Questo perché l’hardware montato su determinati smartphone non è in grado di offrire la potenza di calcolo necessaria.

A non essere più compatibili saranno quegli smartphone con versione Android 4.0.4 o inferiore. Per quanto riguarda i dispositivi Apple invece, l’app di messaggistica sarà disponibile solo sui terminali con sistema operativo iOS 10 o successivo.