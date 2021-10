Se un paio di proteggi schermo per Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22+ ci danno un’idea sul prossimo display di questi device, i telefoni di punta di Samsung nel 2022 avranno uno schermo meno alto e sottile e sarà più corto e più largo. Il tipster di Twitter Ice Universe ha pubblicato un tweet che confronta le protezioni dello schermo del Galaxy S22 e Galaxy S22+ con le protezioni dello schermo del Galaxy S21 e Galaxy S21+.

Anche prendendo in considerazione le diverse angolazioni di entrambe le immagini, i modelli 2022 sfoggiano angoli più arrotondati rispetto ai modelli dell’anno scorso e le cornici rimangono sottilissime.

Galaxy S22: la serie di device arriverà tra qualche mese

Poiché le aziende che producono accessori come le protezioni in vetro temperato sono le prime a ottenere le dimensioni dei nuovi modelli di telefoni dal produttore, controllare questo prodotto è un buon modo per vedere cosa ha in mente Samsung per i suoi prossimi modelli di punta.

Le presunte protezioni in vetro temperato per Galaxy S22 e Galaxy S22+ mostrano un display più corto e più ampio rispetto ai modelli dell’anno scorso. La linea Galaxy S22, che include Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S 22 Ultra, dovrebbe essere dotata di snapper selfie frontali perforati su tutti e tre i modelli invece di una fotocamera sotto il display.

Parlando di fotocamere, il Galaxy S22 e il Galaxy S22+ potrebbero sfoggiare una fotocamera principale da 50 MP con entrambi i modelli dotati del sensore ISOCELL GN5 di Samsung con autofocus tutto direzionale e grandi pixel da 1,0 µm. Inoltre, gli smartphone saranno alimentati dal chipset Samsung Exynos 2200 a 4 nm costruito da Samsung Foundry.