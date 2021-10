Quando il co-fondatore di OnePlus, Carl Pei, ha annunciato che stava avviando una nuova azienda chiamata Nothing, molti utenti sono rimasti estremamente delusi quando il suo primo nuovo dispositivo era un paio di veri auricolari stereo wireless invece di un nuovo smartphone.

Gli auricolari sono dotati di cancellazione attiva del rumore e hanno un prezzo di soli 99 euro incluso un caricabatterie wireless. Ora arriva la notizia da un informatore di nome Mukul Sharma che dice che Pei sta davvero lavorando al rilascio di uno smartphone che vedrà la luce all’inizio del prossimo anno.

OnePlus: Carl Pei è pronto a stupire gli utenti

Prima, però, la società rilascerà un power bank. Il nuovo marchio potrebbe finire per darci il telefono Essentially Nothing o il telefono Nothing Essential. Si ipotizzava che Pei volesse mettere le mani sulla libreria di brevetti di Essential che include IP relativi alla ‘configurazione domestica abilitata alla voce e alle istruzioni di configurazione vocale’.

Pei ha contribuito a creare un marchio che milioni di persone conoscono e amano. Quindi non sarebbe troppo difficile pensare che possa farlo di nuovo. Richiedere che gli acquirenti ricevano un invito per acquistare un telefono OG Nothing è un ottimo modo per abbinare la domanda e l’offerta in modo che i soldi non vengano spesi per costruire telefoni che non verranno acquistati. Questo sistema è stato utilizzato da OnePlus fino al rilascio di OnePlus 3. A quel punto, l’azienda era su un terreno più stabile e gli inviti non erano più necessari.

Al momento, non ci sono informazioni relative ad un nuovo device e, di conseguenza, non conosciamo nessun dettaglio sul probabile hardware.