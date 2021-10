Gli sconti online attivati da Coop e Ipercoop sono davvero imperdibili, i prezzi riescono a ridurre di molto le aspettative di spesa degli utenti, garantendo loro un risparmio senza rivali sul territorio nazionale, anche in termini di qualità dei prodotti disponibili.

Per accedere alle migliori offerte di Coop e Ipercoop, è assolutamente necessario collegarsi all’e-commerce aziendale, ricordiamo infatti non essere attivi gli stessi prezzi nei negozi dislocati nelle varie regioni. In aggiunta, per facilitare la spesa finale da parte dei consumatori, la spedizione presso il proprio domicilio è completamente gratuita, nel momento in cui si dovessero spendere più di 19 euro.

Coop e Ipercoop: le offerte vi faranno impazzire

Osservando da vicino il sito ufficiale di Coop e Ipercoop, notiamo la presenza di numerosi prodotti dai prezzi veramente concorrenziali, con i quali gli utenti possono raggiungere discrete prestazioni, senza spendere troppo. I modelli in questione sono quasi totalmente legati alla fascia dei 400 euro, e riguardano Xiaomi Redmi 9A, Alcatel 3X 2020, Xiaomi Mi 11 Lite, Apple iPhone 7, Galaxy A21s, Realme C21, Galaxy A12 o Apple iPhone SE 2020.

Sono disponibili, sempre nel medesimo volantino, anche alcuni accenni alla fascia alta, come ad esempio Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+ o Galaxy S21, ma in questo caso i prezzi di vendita appaiono molto vicini ai listini del periodo, partono da un minimo di 879 euro, sino ad arrivare ad un massimo di 1329 euro. I dettagli della campagna sono raccolti sul sito ufficiale.