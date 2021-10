WhatsApp: con i nuovi aggiornamenti grandi novità, arriva il multi-dispositivo

Riuscire a tenersi in contatto con le persone alle quali si vuole bene o magari con qualsiasi altro utente che possa determinare un qualsiasi altro tipo di rapporto, risulterebbe complicato se non ci fosse un’applicazione come WhatsApp.

La famosa piattaforma di messaggistica istantanea è diventata un vero colosso già anni fa, soprattutto grazie alle sue funzionalità. Non si tratta solo di messaggi ma anche di tante altre possibilità come quella di inoltrare chiamate e videochiamate. Tutto ciò è arrivato grazie ai tanti aggiornamenti che WhatsApp ha introdotto, tentando di far risultare il prodotto sempre fresco e invitante per i nuovi utenti che ancora non si fossero approcciati a tale mondo. Da diversi mesi si discute di quelli che saranno i nuovi aggiornamenti in arrivo, i quali molto probabilmente andranno a dare una svecchiata all’app.

WhatsApp: arrivano nuovi aggiornamenti che permetteranno nuove funzionalità

Grande stupore ha suscitato l’ultimo aggiornamento riportato da WhatsApp prima dell’estate che ha finalmente consentito di velocizzare le note audio. Si tratta però solo della punta dell’iceberg di una serie di nuovi update che arriveranno gradualmente durante i prossimi mesi.

Il prossimo, già in fase di sperimentazione per tutti coloro che hanno la versione beta dell’applicazione, consente il multi-dispositivo. Ciò significa che potrete utilizzare WhatsApp su altri dispositivi in contemporanea senza dover disconnettere quello primario. In poche parole potrete anche connettervi a WhatsApp Web senza che il vostro smartphone risulti connesso alla rete. Un altro aggiornamento che arriverà ben presto dovrebbe essere quello che consentirà di trasportare le conversazioni da iOS ad Android e viceversa.