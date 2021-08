Importanti novità sono in arrivo per tutti gli utenti di WhatsApp. La chat di messaggistica, proprio in queste settimane, ha previsto per tutti i suoi utenti una serie di nuovi upgrade. Tra le novità in rampa di lancio su WhatsApp, le più importanti sono legate alle note audio. La scelta dei tecnici della chat è quella di privilegiare questa funzione, sempre più popolare tra il pubblico che quotidianamente accedere al servizio.

WhatsApp, la novità doppia per le note audio

In estate, gli sviluppatori di WhatsApp hanno programmato quindi un doppio upgrade. Una prima novità è già stata presentata agli utenti, mentre un’altra sta per arrivare.

Il primo aggiornamento di WhatsApp per le note audio è quello relativo alla velocità di riproduzione. Andando a risolvere una delle massime criticità riscontrate dal pubblico – la lunghezza eccessiva degli audio – ora gli sviluppatori hanno lanciato la funzione che consente di raddoppiare il ritmo di ascolto. Alla ricezione di una nota vocale, gli utenti potranno scegliere tra tre differenti velocità di riproduzione: x1, x1,5 e x2.

Questo upgrade – ispirato ad un tool di Telegram – ha scatenato una serie di ironie da parte del pubblico, ma è risultato sicuramente efficace.

La seconda novità in arrivo su WhatsApp sia su smartphone Android che Apple è l’anteprima di ascolto per le note vocali. Stando a questo tool, gli utenti avranno la possibilità di riascoltare una registrazione audio prima di effettuare l’invio in una chat singola o in un gruppo. In tal modo potranno essere evitate incomprensioni ed errori.