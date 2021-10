Expert torna a far paura alle dirette rivali del settore della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale veramente molto speciale, al cui interno si possono scovare occasioni incredibili, a prezzi decisamente più bassi del normale.

Il risparmio da expert è raggiungibile in ogni singolo punto vendita in Italia, come anche tramite l’e-commerce dello stesso rivenditore, ciò permette al consumatore di godere di prezzi sempre più bassi ed economici, ricevendo anche la merce presso il proprio domicilio. La spedizione, tuttavia, sarà da considerarsi a pagamento, sarà necessario versare un extra, indipendentemente dal valore complessivo dell’ordine.

Expert: ecco tutte le nuove offerte speciali

Expert propone al pubblico italiano alcune delle migliori occasioni del periodo, garantendo al consumatore la possibilità di mettere le mani su un Oppo Find X3 Neo di ultima generazione, il giusto compromesso in termini di rapporto qualità/prezzo, pagandolo solamente 599 euro, una spesa davvero ridottissima per le prestazioni che è effettivamente in grado di offrire.

Il risparmio prosegue poi anche verso modelli decisamente più economici, quali possono essere Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Motorola E7 Power, Wiko Power U10, Galaxy A22, Oppo Find X3 Lite, Oppo A54 o Samsung Galaxy S20 FE.

Le occasioni, come potete benissimo immaginare, non terminano con i suddetti dispositivi, ma si estendono tranquillamente verso altre categorie merceologiche ugualmente interessanti. Il consiglio è di fare affidamento direttamente al sito ufficiale, in modo da conoscere nel dettaglio il volantino.