WindTre vuole offrire a tutti i suoi clienti le soluzioni più vantaggiose per la telefonia mobile. Anche in queste settimane di Ottobre, il gestore propone una concorrenza agguerrita ad Iliad ed alle sue migliori iniziative low cost. Da qui ai prossimi giorni, in alcuni store, sarà possibile attivare la promozione Go Unlimited Star+.

WindTre, la soluzione migliore con Giga illimitati

La WindTre Go Unlimited Star+ è una ricaricabile molto vantaggiosa che presenta un pacchetto di consumi maggiori rispetto alla principale iniziativa di Iliad, la Giga 120, ed anche un costo inferiore per il rinnovo mensile.

Il ticket che il gestore assicura con la WindTre Go Unlimited Star+ prevede in primo luogo Giga illimitati per la connessone di rete sotto linea 4G. Gli utenti inoltre avranno anche la possibilità di effettuare telefonate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili così come potranno inviare SMS a tutti i numeri della rubrica. Il costo per il rinnovo mensile della ricaricabile sarà di 7,99 euro.

Ulteriore garanzia offerta da WindTre a tutti i suoi abbonati è quella del costo bloccato nel primo semestre. Attraverso questa condizione, il gestore si impegna a non aumentare i prezzi almeno durante i primi sei mesi di un nuovo abbonamento.

Per quanto concerne le condizioni da rispettare per l’attivazione di questa tariffa, è necessario segnalare la quota extra dal valore di 10 euro per la ricezione della scheda SIM. In aggiunta, come per altre ricaricabili di genere, i clienti dovranno richiedere la portabilità del proprio numero da reti TIM, Vodafone ed Iliad.