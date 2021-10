Stanco di aspettare il tuo turno alle Poste Italiane? Ecco il trucco per evitare la fila agli sportelli. Un metodo non solo per risparmiare tempo, ma anche rabbia e tensione. Tra l’altro, in questi tempi di Covid-19, essere esposti insieme a tante persone e in condizioni scomode non è il massimo. Scopriamo insieme come saltare la coda alle Poste Italiane, famose per il troppo tempo che si perde in attesa di pagare un bollettino o ritirare una raccomandata.

Poste Italiane: saltare la fila agli sportelli si può senza far arrabbiare nessuno

Saltare la fila agli sportelli delle Poste Italiane si può e senza far arrabbiare nessuno. Si tratta di un metodo semplice e veloce, capace di cambiarvi la vita. Una volta che lo imparerete non ne potrete più fare a meno. Sono quei consigli furbi che possono davvero alzare il livello di qualità delle vostre giornate.

Per oltre 3.000 uffici postali è possibile prenotare il proprio turno in anticipo grazie a un servizio online dedicato di Poste Italiane. Con questa funzionalità è possibile evitare lunghe attese in coda agli sportelli.

Attivata in tempi di Covid-19, si è rivelata utile e indispensabile per le faccende da sbrigare presso gli uffici postali quasi ogni giorno. Un’opportunità che, si spera, possa essere mantenuta anche quando questa triste pandemia sarà finalmente terminata.

Tre canali online per prenotare il tuo sportello

Poste Italiane ha reso disponibili tre canali online aperti alla prenotazione dello sportello in un giorno e all’orario prestabiliti. Si può accedere al servizio attraverso:

l’ app ufficiale;

ufficiale; il numero dedicato di WhatsApp ;

; il sito ufficiale poste.it.

Una volta fatta la richiesta, l’utente riceverà un codice di prenotazione che comparirà sul display dell’ufficio postale interessato proprio al momento del turno prenotato. Come prenotarlo?

Come prenotare il proprio turno all’ufficio postale di Poste Italiane desiderato

Prenotare il proprio turno con Poste Italiane è davvero facile. Per prima cosa bisogna scaricare l’app Ufficio Postale o BancoPosta dal proprio store ufficiale o recarsi sul sito della società. Una volta installata occorre ricercare e selezionare il proprio ufficio postale. Successivamente, selezionando “Prenota ticket“, l’utente può accedere alla prenotazione del proprio turno in merito agli orari disponibili. Si può anche fare questa procedura qualche minuto prima e mettersi subito in coda.

Se si preferisce utilizzare WhatsApp allora è bene registrare tra i contatti il numero di Poste Italiane: 3715003715. Una volta aggiunto in rubrica occorre accedere a WhatsApp e selezionare “Aggiorna” così che l’app individuerà anche il nuovo numero di telefono inserito. Poi un operatore virtuale proporrà le varie soluzioni disponibili tra cui anche la prenotazione del ticket.

Vi ricordiamo inoltre di prestare attenzione alla nuova truffa phishing Postpay, per chi ha attiva una carta di debito con le Poste.