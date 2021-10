Postepay: truffa phishing in atto, attenzione ai messaggi nelle e-mail

L’assalto ai poveri utenti che utilizzano le loro carte prepagate con l’aiuto di Internet continua ormai da diverso tempo. In questo caso i poveri clienti che hanno una Postepay in tasca devono stare attenti quando ricevono un qualsiasi messaggio o una e-mail.

I tentativi di phishing sono sempre in agguato e provano a rubare le vostre credenziali facendo di credere che la comunicazione ricevuta provenga dalla filiale di appartenenza. Da diversi giorni si parla di una nuova minaccia all’interno delle varie chat di messaggistica.

Postepay: ora la truffa diventa pericolosa, il tentativo di phishing riesce ad ottenere i vostri dati

Qui in basso potete trovare il nuovo messaggio che riuscirebbe a rubare le credenziali di accesso ai conti correnti. Si tratta di un testo molto ben strutturato:

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :