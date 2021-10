WindTre vanta un listino offerte particolarmente ricco di varianti che tentano di rispondere alle esigenze di una vastissima fetta di utenti. In base alle proprie necessità ognuno ha a disposizione la tariffa più adeguata, con più o meno Giga di traffico dati per la navigazione e ottime soglie di minuti ed SMS verso qualunque numero.

Questo mese alcune tariffe appaiono particolarmente interessanti poiché disponibili a costi davvero bassi, che in alcuni casi non superano i 10,00 euro mensili: ecco, dunque, alcune delle opzioni da non perdere!

Passa a WindTre: ecco le offerte da non perdere questo mese!

Le offerte low cost di WindTre che meritano particolare attenzione sono quelle proposte ai clienti che effettuano il trasferimento del numero da determinati operatori.

Procedendo con la portabilità da Iliad o da uno degli MVNO indicati da WindTre, ad esempio, è possibile ottenere l’incredibile WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital, disponibile a soli 7,99 euro al mese. L’offerta permette di ricevere minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 101 GB di traffico dati per la navigazione ed è rivolta ai clienti provenienti da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

I clienti Kena Mobile, Nova e Lyca Mobile, invece, hanno a disposizione l’incredibile offerta WindTre GO 100 Special Easy Pay che, a soli 9,99 euro al mese, propone: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione.

Le due offerte elencate sono soltanto alcune delle opzioni presenti in listino. Indicando il proprio gestore di provenienza nell’apposita pagina, WindTre permette di conoscere le migliori opzioni disponibili e di procedere con l’attivazione direttamente online.