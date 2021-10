Il gestore WindTre non risparmia il rivale TIM e tenta di convincere i clienti del low cost Kena Mobile ad effettuare il trasferimento del numero con delle offerte ricche di Giga di traffico dati. La WindTre GO 100 Special Easy Pay è una delle versioni più convenienti tra quelle presenti in listino. Infatti, a soli 9,99 euro al mese permette di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati per la navigazione

Passa a WindTre da Kena Mobile: ecco la migliore offerta del momento!

La WindTre GO 100 Special Easy Pay prevede una spesa di soli 9,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita e il primo rinnovo richiede un costo di soli 6,99 euro. La SIM, invece, prevede una spesa di 10,00 euro.

Tutte le spese dovranno essere sostenute attraverso una delle modalità di pagamento indicate dal gestore che, al momento dell’attivazione, permette di scegliere tra carta di credito, conto corrente e carta conto.

L’offerta WindTre GO 100 Special Easy Pay può essere richiesta da tutti i nuovi clienti provenienti da Kena Mobile, LycaMobile o Nova. Effettuando il trasferimento del numero i clienti dei gestori appena citati hanno la possibilità di optare per tre differenti tariffe. Fatta eccezione per la versione Easy Pay con 100 GB a 9,99 euro al mese, sono disponibili ulteriori due promozioni: