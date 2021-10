Correre dietro al proprio gestore per capire se un giorno ribasserà il prezzo dell’offerta che state utilizzando da tempo, ormai risulta inutile. Sono talmente tanti i provider a permettere di sottoscrivere promozioni di altissimo livello per pochi euro mensili che il cambio gestore risulta la situazione più azzeccata in assoluto.

Aiuta molto poi la presenza di provider che stanno riuscendo a mettere sul piatto il meglio che c’è, proprio come Iliad. Il gestore proveniente dalla Francia ma italiano a tutti gli effetti si è consolidato al quarto posto in classifica con i suoi 8 milioni di utenti, ma le mire espansionistiche sono ben più ampie. Attualmente sul sito ufficiale sono presenti due promozioni che fanno gola a chiunque, vista anche la grande ondata di sottoscrizioni. Le promo in questione sono diverse tra loro ma seguono gli stessi principi in termini di prezzo e contenuti.

Iliad: due offerte rispettivamente da 80 giga in 4G e 120 giga e 5G sono disponibili

Il fenomeno del momento, manco a dirlo, resta Iliad con le sue offerte telefoniche presenti sul sito ufficiale. In questo caso le promo da prendere in considerazione sono due, una da 7,99 euro al mese e un’altra da 9,99 euro al mese.

Entrambe le soluzioni permettono di avere minuti ed SMS senza limiti, con la prima che offre 80 giga in 4G a tutti. La vera e propria offerta da battere è però la seconda, la quale permette di ottenere 120 giga in rete 5G ogni mese. In questo caso tutti coloro che avevano già una promo con Iliad pagata 9,99 € al mese, potranno effettuare uno switch gratuito senza pagare costi di attivazione.