In seguito a varie promozioni allettanti che ha proposto nel tempo, si può dire che Iliad è entrata senza ombra di dubbio nell’olimpo dei gestori telefonici più importanti in Italia. Anche se si tratta di un operatore comunque giovane, è riuscito ad ottenere il quarto posto in graduatoria ormai da diverso tempo, con una visibilità che sta aumentando sempre di più nel corso dei mesi.

Con 8 milioni di utenti attuali, Iliad è davvero in crescita, soprattutto se si considerano le nuove offerte presenti sul sito ufficiale. Ciò che rende speciali queste offerte è la presenza di tanti minuti, SMS e una connessione internet davvero alta. Inoltre, l’aspetto importante per cui molti scelgono Iliad è il presso e il fatto che di rimodulazioni non se ne sentirà mai parlare. Inoltre, per chi paga 9,99 euro al mese tra le vecchie offerte, pare che ci sia una concessione gratuita. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Iliad: queste due offerte sono davvero incredibili

Le due offerte che sono disponibili sul sito ufficiale di Iliad sono davvero importanti principalmente perché i prezzi sono seriamente allettanti. Infatti, potrete ottenere l’offerta a 80 Giga un 4G con tutto senza limiti verso chiunque a 7,99 euro al mese per sempre.

Però la vera novità è quella che comprende 120 Giga di traffico dati in 5G. Infatti la promo, che anche in questo caso offre la possibilità di avere minuti, SMS e traffico llimitato verso tutti, costa 9,99 euro al mese. Per chi pagava già questo prezzo, l’attivazione sarà del tutto gratuita.