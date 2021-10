Anche in questi giorni per i clienti che intendono modificare il loro piano per la telefonia mobile ci sono importanti offerte. Le migliori promozioni del mese di Ottobre portano ancora una volta la firma di TIM, Vodafone, Iliad e WindTre.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le tariffe di Ottobre

TIM ha introdotto in numerosi store sul suolo nazionale la sua promozione TIM Wonder. I clienti che scelgono questa ricaricabile potranno attivare un piano che prevede consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS cui si aggiungono 70 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per gli utenti è di 9,99 euro al mese ogni trenta giorni.

Alla ricaricabile di TIM c’è la risposta di Vodafone. Il provider britannico in questo caso conferma una delle sue ricaricabili più significative: la Special 100 Giga. Il pacchetto di questa promozione prevede sempre chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per internet. Il prezzo di rinnovo è pari a 9,99 euro ogni trenta gironi.

La risposta sia a TIM che a Vodafone arriva poi da Iliad. Il gestore francese si aspetta ancora un grande successo per la sua promozione Giga 120. In questo caso, per i i nuovi utenti sono previsti consumi no limits per chiamate e SMS con 120 Giga per internet. Il costo per il rinnovo mensile è sempre di 9,99 euro.

Infine vi è la promozione di WindTre con la sua WindTre Star+. Il gestore arancione per la sua ricaricabile ha previsto un costo di 7,99 euro. Il pacchetto contempla sempre chiamate illimitate, SMS verso tutti e 70 Giga internet.