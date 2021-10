I nuovi smartphone Pixel 6 saranno svelati tra circa una settimana e Google ha confermato la data; il lancio autunnale di Pixel 6 avverrà il 19 ottobre. Diverse fughe di notizie hanno già rivelato diversi dettagli e ne sapremo di più quando Google farà l’annuncio ufficiale. Carphone Warehouse ha pubblicato dettagli interessanti durante il fine settimana, ma da allora la pagina è stata rimossa. Tuttavia, alcune fonti hanno prontamente acquisito screenshot di queste pagine.

Secondo l’ultimo leak, il Pixel 6 funzionerà sicuramente sul nuovo SoC Tensor. Arriverà con una durata della batteria migliorata e un sistema di fotocamere più avanzato. Il chip Titan M2 migliora la sicurezza del telefono e Google ha affermato che il nuovo processore offrirà ‘prestazioni fino all’80% più veloci’.

Pixel 6 sarà presentato il 19 ottobre

Quando si tratta di imaging, la fotocamera da 50 MP può catturare il 150% di luce in più rispetto al vecchio Pixel 5. Ci saranno un obiettivo ultrawide da 12 MP sul Pixel 6 e un teleobiettivo da 48 MP (con zoom ottico 4x) sul Pixel 6 Pro. I selfie ultrawide sono possibili con lo sparatutto frontale.

Google rilascerà anche un nuovo Pixel Stand in grado di offrire una ricarica wireless fino a 23 W e una ricarica cablata da 30 W. Google ha anche notato funzionalità di sicurezza e privacy, traduzione in tempo reale e Material You. Il potenziamento della batteria è reso possibile dall’Extreme Battery Saver.

Pixel 6 Pro può durare più di un giorno con una singola carica completa. Per raggiungere il 50% della batteria, sono necessari solo circa 30 minuti di ricarica. Dispone anche di opzioni di sblocco con il volto e con l’impronta digitale. Entrambi i telefoni Pixel 6 sono offerte con almeno cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.