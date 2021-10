Il nuovo volantino Trony nasconde al proprio interno alcune offerte veramente molto interessanti, relegando al passato le limitazioni che hanno contraddistinto le possibilità di accesso da parte della popolazione italiana, sebbene gli acquisti non siano ancora effettuabili tramite il sito ufficiale.

La spesa con Trony è davvero ridotta ai minimi termini, infatti gli utenti si ritrovano a fronteggiare un volantino SottoCosto pieno zeppo di occasioni molto interessanti, con prezzi bassissimi, ma purtroppo con scorte estremamente limitate. E’ bene ricordare, infatti, che i quantitativi distribuiti nei vari negozi sono ridottissimi, e che sopratutto potrebbero terminare molto prima del previsto.

Trony: le offerte con le migliori occasioni

Occasioni a non finire attendono gli utenti direttamente da Trony, il volantino nasconde buonissimi prezzi bassi che garantiscono un elevato livello di risparmio, anche nel momento in cui si dovesse decidere di acquistare un top di gamma. In questo caso la scelta potrà ricadere tra Apple iPhone 12 Pro, il modello che più ha convinto nel corso del 2021, disponibile a 999 euro, oppure il Galaxy S21 5G, un eccellente dispositivo, rilasciato nel corso della primavera, acquistabile a 699 euro.

Riducendo la spesa finale, come anche l’aspettativa in termini di prestazioni offerte, si possono scovare comunque buone occasioni, quali sono perfettamente rappresentate da Vivo Y72 a 279 euro, Oppo Find X3 Lite in vendita a 349 euro, un incredibile Galaxy A12 a 169 euro, un Oppo A74 a 219 euro, un evergreen Galaxy S20 FE a soli 399 euro, senza dimenticarsi del top di gamma mancato, l’Oppo Find X3 Neo, il cui prezzo oggi si aggira attorno ai 569 euro.