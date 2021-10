Non sempre le cose che hanno successo sono apprezzate da chi le sta cavalcando! È questo il caso degli attori di una delle serie TV Netflix più amate di sempre. Infatti, ciò che a noi è piaciuto tanto, il cast de La Casa di Carta, soprattutto i protagonisti, l’ha odiato fortemente. Non ci crederete mai, ma è proprio così. Una notizia che ha dell’incredibile e che sta lasciando sorpresi molti. Scopriamo insieme di cosa si tratta nel frattempo che attendiamo gli ultimi 5 episodi della quinta stagione de La Casa di Carta.

“Scomoda sin dalla prima stagione, il suo fascino si è dissolto in poco tempo, un ricordo importante legato al proprio personaggio, amata e allo stesso tempo odiata…“. Sono queste alcune parole con le quali gli attori protagonisti de La Casa di Carta hanno espresso il loro pensiero su qualcosa di iconico che ha caratterizzato la serie TV.

Stiamo parlando proprio della tuta rossa. Ormai un simbolo per La Casa di Carta. L’hanno indossata tutti i membri della banda durante le cinque stagioni e, in ognuna, anche i loro ostaggi. Un’icona identificativa che nessuno dimenticherà facilmente.

