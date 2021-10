la-casa-di-carta-5-due-nuovi-video-rivelano-qualcosa-di-inaspettato

Netflix ha pubblicato due nuovi video che rivelano qualcosa di inaspettato che succederà durante gli ultimi episodi de La Casa di Carta 5. Purtroppo si avvicina sempre di più la data del grande addio a questa serie TV Netflix che ha fatto innamorare milioni di abbonati al servizio. Da tutto il mondo si freme per sapere cosa succederà alla banda e al Professore. Il 3 dicembre 2021 è alle porte insieme ai cinque ultimi episodi della quinta stagione che sarà anche il gran finale.

La Casa di Carta 5: due video rivelano il destino della banda e del Professore

Il colosso dello streaming Netflix ha da poco pubblicato prima un video che rivela il destino della banda rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 giorni. Poi una clip che invece rivela un particolare inquietante sul Professore. Insomma, La Casa di Carta 5 promette grandi emozioni nei suoi ultimi episodi che usciranno il 3 dicembre.

Iniziamo con il primo video, pubblicato sul profilo social ufficiale di Twitter de La Casa de Papel. In questo breve filmato si evince che le morti non sono ancora finite. Dopo la perdita di Tokyo, probabilmente, dovremo ancora assistere ad altri addii. In pratica, non sappiamo chi, ma qualcuno della banda morirà.

Terminiamo ora con l’ultima clip esclusiva de La Casa di Carta 5 pubblicata da Netflix qualche giorno fa sul suo canale YouTube. Anche in questo caso viene rivelato un particolare agghiacciante che però riguarda il Professore.

In pratica i superstiti al primo attacco dell’esercito sono riuniti in una discussione riguardante l’oro che stanno fondendo. Sono loro a dover prendere una decisione perché si trovano un’altra volta soli. Come quando era stato scoperto e incatenato da Sierra, anche adesso il Professore è scomparso e la banda non riesce ad avere alcun contatto con lui.

Chissà cosa succederà negli ultimi episodi della seconda parte de La Casa di Carta 5. Sono tante le ipotesi in gioco sul futuro dei suoi personaggi, ma la risposta definitiva l’avremo quando saranno disponibili a catalogo Netflix.