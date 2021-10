iliad-offerte-incredibili-ed-esim-in-arrivo

Continua la guerra tra operatori mobili. Bisogna ammetterlo, da quando è arrivato il quarto in Italia, le cose si sono fatte sempre più difficili per gli altri! Infatti Iliad non smette mai di stupirci. Per il mese di ottobre sono in cantiere offerte davvero incredibili e forse stanno per arrivare le eSIM. Scopriamo insieme tutte le fantastiche novità che questo provider propone, perché il risparmio è assicurato! Ecco tutte le offerte attivabili durante il mese di ottobre.

Iliad: in arrivo le eSIM

Si stanno sentendo molti rumors in merito alla possibilità che anche l’operatore francese Iliad introduca le ormai famose eSIM. A beneficio di chi è nuovo all’argomento, questo non sono altro che vere e proprie SIM, ma virtuali. In pratica si possono attivare tramite QR Code e non hanno una scheda fisica da inserire nell’alloggiamento dello smartphone o del tablet.

Nonostante se ne stia parlando molto, ad oggi non ci sono informazioni chiare in merito a quando Iliad introdurrà le sue eSIM. Al contrario Very Mobile e Kena Mobile come anche WindTre, Vodafone e TIM permettono di attivare le loro offerte con eSIM.

Le migliori offerte per il mese di ottobre

Passiamo ora a quelle che per ora risultano essere le migliori offerte Iliad per il mese di ottobre. Si tratta di bundle davvero unici la cui forza sta nel prezzo davvero imbattibile. Quelle che abbiamo selezionato per voi sono 2 e meritano di essere prese in considerazione.

Scopriamo insieme tutto ciò che offrono queste fantastiche promozioni ancora attivabili sia sul sito ufficiale di Iliad, sia grazie alle Simbox dell’operatore sparse in tutta Italia.

Iliad Giga 120

Partiamo dalla top di gamma dell’operatore. È l’offerta Iliad Giga 120. Un concentrato di contenuti e prezzo davvero incredibili. Pare sia impossibile resistere a così tanto per così poco! Ecco il ricco bundle in offerta a 9,99 euro al mese:

minuti illimitati verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale; SMS illimitati verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale; 120 Giga di traffica dati;

di traffica dati; navigazione 5G inclusa nella tariffa;

inclusa nella tariffa; contributo iniziale di 9,99 euro una tantum per il costo della SIM.

Iliad Giga 80

Concludiamo con l’offerta Iliad Giga 80. Un giusto compromesso se non si consumano tanti Giga al mese, ma allo stesso tempo non si vuole rimanere a secco. Il ricco bundle a 7,99 euro al mese include:

minuti illimitati verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale; SMS illimitati verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale; 80 Giga di traffica dati;

di traffica dati; navigazione 4G/4G+ inclusa nella tariffa;

inclusa nella tariffa; contributo iniziale di 9,99 euro una tantum per il costo della SIM.

Infine, chi non ha bisogno di così tanti Giga, e risparmiare anche solo un euro al mese farebbe la differenza altrimenti si butterebbe via parecchio contenuto del bundle, c’è l’offerta nascosta Iliad Giga 40.