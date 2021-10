Iliad non si ferma ed anche nelle prossime settimane assicurerà delle tariffe di grande vantaggio per tutti i suoi clienti. La promozione migliore è senza dubbio la Giga 120. Gli abbonati che optano per questa tariffa pagheranno un costo mensile di 9,99 euro. Il pacchetto dei consumi prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti e 120 Giga per internet.

Iliad, due offerte low cost sul sito ad Ottobre

Ovviamente l’offerta commerciale di Iliad non è composta dalla sola Giga 120. Tutti coloro che desiderano attivare un nuovo piano potranno accedere a due offerte alternative, da attivare direttamente sul sito internet online. Queste offerte alternativa sono nell’ordine la Giga 80 e la Giga 40.

La Giga 80 da poco ha sostituito a listino una famosa e vantaggiosa offerta come la Giga 50. Il pacchetto previsto da Iliad in tale circostanza si compone con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque più 70 Giga per navigare in internet. Nel ticket sono altresì inclusi anche 6 Giga per la connessione roaming dai paesi UE. Il costo mensile previsto per il rinnovo è di 7,99 euro.

La seconda iniziativa di Iliad da attivare sul sito internet è invece la Giga 40. In questo caso, i clienti dovranno pagare un costo mensile di 6,99 euro e riceveranno sempre consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS ma con 40 Giga per la connessione internet.

Ricordiamo che tutti coloro che attivano una SIM di Iliad, oltre al costo di rinnovo mensile, dovranno aggiungere una spesa una tantum di 10 euro.