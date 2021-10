C’è ancora tempo per gli utenti di TIM che desiderano attivare un piano per la telefonia fissa con uno sconto molto ricco. Per tutto il mese di Ottobre, infatti, gli abbonati potranno ricevere il famoso bonus internet.

Lo sconto è dedicato a tutti coloro che desiderano un piano per la Fibra ottica. Il valore dello sconto è di 500 euro con il bonus che sarà rivolto agli utenti che presenteranno una certificazione ISEE con condizione economica uguale o inferiore al valore di 20mila euro.

TIM, sino a Ottobre c’è il bonus internet

Anche TIM ha deciso di applicare una strategia commerciale simile a quelle già previste in maniera speculare da WindTre e Vodafone. Tutti coloro che decideranno di attivare il bonus internet, potranno beneficiare dei 500 euro attraverso un duplice sconto. L’agevolazione in parte sarà utilizzata come riduzione per il costo della tariffa di Fibra ottica, in parte sarà invece utilizzata come sconto per l’acquisto di un dispositivo mobile.

Per quanto concerne la promozione valida per la telefonia fissa e per internet, gli utenti TIM si troveranno a pagare un costo di rinnovo dal valore di 19,90 euro ogni trenta giorni. Nella promozione saranno incluse le telefonate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili ed ovviamente la connessione internet attraverso la tecnologia della Fibra ottica.

Anche TIM poi garantisce l’acquisto di un dispositivo mobile. In questo caso, il gestore mette a disposizione il tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi. Il device sarà disponibile a 29,99 euro invece di 329,99 euro. Lo sconto ufficiale sul listino è di 300 euro.