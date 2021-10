Il volantino carrefour attivato in questi giorni non ammette assolutamente rivali, gli utenti sono felicissimi di poter accedere ad alcune delle migliori proposte del periodo, garantendosi difatti l’acquisto di prodotti di alta qualità, al giusto prezzo finale di vendita.

La campagna promozionale presenta una limitazione importante, gli acquisti possono essere completati solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita in Italia, non sul sito ufficiale. Tutti i prodotti non hanno limitazioni particolari nel numero di scorte, ma comunque sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sono in vendita nella versione completamente sbrandizzata.

Per avere gratis tutti i codici sconto Amazon, è necessario iscriversi il prima possibile al seguente canale Telegram ufficiale.

Carrefour: il volantino con le offerte più interessanti

All’interno del volantino Carrefour troviamo in promozione solamente uno smartphone, parliamo di un modello veramente economico, in vendita precisamente a soli 99 euro. Il suo nome è Xiaomi Redmi 9A, disponibile con 64GB di memoria interna, e sopratutto nella versione completamente sbrandizzata.

La scheda tecnica non si discosta troppo da quanto siamo solitamente abituati a vedere nella medesima fascia di prezzo, dispone di un display IPS LCD da oltre 6 pollici di diagonale, un processore quad-core, pochi GB di RAM ed un solo sensore fotografico posteriore. Il componente più interessante è invece rappresentato dall’incredibile batteria da 5000mAh, un plus non da poco che permette di godere delle prestazioni generali per lungi periodo, prima di dover effettivamente ricorrere ad una presa a muro.

Il volantino Carrefour può essere sfogliato online sul sito, ma ricordate comunque che gli sconti sono attivi solamente nei punti vendita fisici.