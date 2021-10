I nuovi sconti Comet vi faranno letteralmente impazzire, all’interno del volantini si possono trovare un elevato quantitativo di riduzioni di prezzo, tutte pensate per invogliare gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia generale.

Il risparmio da Comet raggiunge i massimi livelli, tutti gli utenti possono difatti pensare di spendere poco sull’acquisto della tecnologia, riuscendo a godere degli sconti in ogni negozio sul territorio nazionale, come anche direttamente online sul sito ufficiale. Acquistando tramite l’e-commerce nazionale, i clienti hanno la possibilità di richiedere la spedizione gratuita presso il proprio domicilio, ma solo nel momento in cui la spesa dovesse superare i 49 euro.

Comet: il volantino ha tantissimi sconti speciali

Scoprendo la campagna promozionale di Comet si possono scovare buone occasioni generali che spingono all’acquisto anche di dispositivi afferenti alla fascia alta della telefonia mobile. Tra questi troviamo chiaramente l’Apple iPhone 12 Pro, un dispositivo commercializzato nella variante da 128GB di memoria interna, e finalmente in vendita ad un prezzo inferiore ai 1000 euro.

Coloro che invece vorranno puntare verso un dispositivo decisamente più economico, potranno pensare di acquistare il Realme GT Master Edition, l’alternativa più valida, in termini di prestazioni, se confrontata con il corrente prezzo di listino di soli 399 euro.

Le restanti offerte del volantino Comet, toccano sia la telefonia mobile, che tantissime altre categorie merceologiche. Per godere di una visione d’insieme di ciò che effettivamente vi aspetta, ricordatevi di aprire il prima possibile le pagine che potete trovare elencate sul sito ufficiale.