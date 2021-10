Xiaomi sembra davvero interessata ad entrare nel settore degli smartphone pieghevoli. Dopo aver presentato il Mi MIX Fold nella prima parte dell’anno, il brand cinese sta lavorando alla realizzazione di un nuovo device foldable.

Il nuovi Mi MIX Fold si preannuncia come un rivale diretto di Galaxy Fold3, lo smartphone pieghevole di Samsung. Infatti, come emerge da un nuovo report, Xiaomi sembra pronta a realizzare uno smartphone pieghevole con apertura a libro.

Stando alle indiscrezioni emerse, Xiaomi non realizzerà semplicemente un Mi MIX Fold 2 ma sembra intenzionata a rivoluzionare la serie. Il nuovo device sarà caratterizzato da un alto valore di refresh rate sia per il pannello pieghevole interno che per il display esterno.

Xiaomi sta realizzando una nuova generazione di Mi MIX Fold

Inoltre, sarà presente una batteria da 5000mAh e sarà supportata la ricarica rapida a 120W. Si tratta di un grande passo avanti rispetto alla ricarica rapida a 67W presente sul modello precedente. Tra le varie feature attesa, sarà presente anche la fotocamera frontale integrata sotto il display. Questa scelta è molto importante in quanto la tecnologia non è ancora del tutto matura.

Xiaomi probabilmente è riuscita a svilupparla ulteriormente, migliorando la qualità delle immagini e ritiene sia pronta per l’applicazione commerciale. Ci aspettiamo quindi novità anche in questo senso con un ulteriori passo avanti nella gestione delle fotocamere sotto lo schermo.

Purtroppo, al momento non è chiaro quando Xiaomi presenterà il nuovo Mi MIX Fold. il device è in fase di sviluppo è molto probabilmente avremo maggiori dettagli nel corso delle prossime settimane.