Quando Apple ha introdotto l’iPad mini 6, molti hanno ritenuto che fosse il tablet più bello e migliore sul mercato. Tuttavia, le prime recensioni degli utenti erano seriamente sconcertanti. Molti hanno iniziato a lamentarsi dell’effetto ‘gelatina’ durante lo scorrimento quando il tablet è in posizione verticale.

La stessa Apple non considera questo uno svantaggio. Dichiara che questo comportamento dello schermo è normale. Mi chiedo come l’azienda spiegherà il nuovo problema rivelato dai proprietari dell’iPad mini 6. Stiamo parlando della comparsa di distorsione e scolorimento dell’immagine quando si tocca il display con orientamento verticale.

iPad Mini 6: il nuovo problema riguarda distorsione e scolorimento

Il problema è particolarmente pronunciato quando è attivato il tema scuro. La posizione delle distorsioni coincide sorprendentemente con il modo in cui gli elementi sporgenti delle schede si trovano all’interno del case. Questo fatto ci fa ipotizzare che ci sia probabilmente un difetto di fabbricazione.

Un utente è andato all’Apple Store per sostituire il tablet difettoso. In una conversazione con lui, un dipendente di Apple Retail ha affermato che non sarebbe sorpreso se Apple decidesse di ritirare l’iPad mini 6.

Al momento, non si capisce quanto sia comune il problema. Ancora una volta, l’opinione personale del dipendente del negozio non significa affatto che coincida con l’opinione della stessa Apple e che farà davvero un passo del genere. Ma la sua reazione potrebbe significare che sente molte lamentele sull’iPad mini 6 e che gli utenti hanno ripetutamente contattato i team di supporto.