Da un po’ di tempo a questa parte WhatsApp continua a catturare l’attenzione per i nuovi aggiornamenti che introduce costantemente. Questi stanno migliorando la sua fruizione in maniera incredibile. Qualche giorno fa però gli amici di WABetaInfo hanno rivelato una nuova funzione che rivoluziona i messaggi vocali di WhatsApp. Scopriamo insieme questa incredibile novità in arrivo. Forse, dopo averla conosciuta e utilizzata, non ne potremo più fare a meno.

WhatsApp: in arrivo un player per i messaggi vocali

Il grande aggiornamento di WhatsApp è pronto e con esso molti smartphone perderanno il supporto dell’app. Una fine triste per i device più vecchi, ma inevitabile. Anche perché le funzionalità che verranno introdotte sono sempre più utili, ma anche impegnative da gestire per dispositivi datati.

Una di queste, che potrebbe arrivare a breve, riguarda proprio i messaggi vocali. Secondo un tweet dei colleghi di WABetaInfo, WhatsApp sarebbe al lavoro per introdurre un player per i messaggi vocali. In pratica si avrà la possibilità di ascoltarli anche uscendo dalla chat di conversazione del contatto.

Quindi, con questa nuova funzione, potremo ascoltare i messaggi vocali di un contatto anche mentre stiamo scrivendo a un altro. Nulla di nuovo sotto il sole, visto che Telegram è da diverso tempo che ha integrato il player, ma per WhatsApp e tutti i suoi utenti sì. Ecco il tweet di WABetaInfo che recita così:

“Il lettore di messaggi vocali globale consente di ascoltare i messaggi vocali in qualsiasi sezione dell’app. Questa funzione sarà disponibile in un futuro aggiornamento della versione beta di WhatsApp per Android e iOS“.

WhatsApp is working on a global voice message player! The global voice message player allows listening to voice messages in any section of the app.

This feature will be available in a future update of WhatsApp beta for Android and iOS.https://t.co/zCpnZ7ncvp — WABetaInfo (@WABetaInfo) October 3, 2021

Ecco come l’articolo pubblicato da WABetaInfo sul suo blog descrive la funzione del player dei messaggi vocali globale:

“Questa funzione è molto utile quando si riceve un messaggio vocale di lunga durata. In questo caso, puoi continuare a inviare messaggi ad altri contatti mentre stai ascoltando il messaggio vocale. Questa funzione è stata individuata durante lo sviluppo di WhatsApp beta per iOS (quindi non è ancora disponibile), ma sta anche pianificando di introdurre la stessa funzionalità anche su WhatsApp beta per Android“.