I nuovi prezzi lanciati dal volantino Carrefour raggiungono livelli impensabili fino a qualche settimana fa, sebbene le promo legate alla tecnologia siano rivolte quasi esclusivamente verso prodotti di fascia molto bassa, addirittura inferiore ai 100 euro.

Come al solito, la campagna promozionale di Carrefour è da ritenersi valida solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita in Italia, con possibilità di acquisto nei negozi sparsi per il territorio, ma senza distinzioni o limitazioni territoriali. I prodotti che andremo ad elencare sono tutti distribuiti con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sono inoltre disponibili nella versione completamente sbrandizzata, ovvero con gli aggiornamenti rilasciati direttamente dal produttore stesso.

Carrefour: il volantino con tutte le migliori offerte

Il volantino Carrefour focalizza interamente la propria attenzione sul segmento più basso della telefonia mobile, lo smartphone acquistabile è lo Xiaomi Redmi 9A, un terminale in vendita a soli 99 euro, con il quale l’utente può godere di discrete prestazioni, senza ovviamente avere troppe pretese.

La scheda tecnica lo descrive pienamente per quello che è, ovvero un modello con processore quad-core, pochissimi GB di RAM, 64GB di memoria interna (comunque espandibili), ed un componente che sicuramente ne eleva la qualità generale, la batteria. Questa infatti è da ben 5000mAh, e garantisce la possibilità di utilizzare il terminale per lungo periodo, prima di dover effettivamente ricorrere ad una presa a muro per la ricarica.

La campagna promozionale può essere scoperta sul sito ufficiale.