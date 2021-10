WhatsApp, Instagram e Facebook sono momentaneamente in down. Impossibile aggiornare feed e connettersi in tutte e tre le applicazioni dell’universo Facebook, non nuovo a circostanze di questo tipo.

La situazione sembra essere precipitata attorno alle 17:30 di questo pomeriggio, quando gli utenti si sono riversati sul sito Downdetector per segnalare problemi di connessione. Downdetector è una piattaforma che si basa sul crowdsourcing, ossia sul raccogliere informazioni da chi usufruisce direttamente dei servizi per offrire aggiornamenti sul loro funzionamento.

Ed è proprio lì che gli utenti hanno riferito dell’assenza di segnale nelle tre applicazioni.

WhatsApp, Instagram e Facebook down: impossibile connettersi, server fuori uso

La ragione di questi down va ricercata solitamente in un malfunzionamento dei server, che a sua volta può dipendere da varie motivazioni (rallentamenti o problemi intrinseci).

Non è una novità che talvolta possano verificarsi queste situazioni: lo stesso accade per gli operatori telefonici, e anche per altro genere di servizi (come avvenuto quest’anno per Microsoft Teams, per alcuni servizi Google e perfino per la competitor diretta di WhatsApp, Telegram).

Q

Questo grafico rappresenta chiaramente la quantità di segnalazioni pervenute sulla piattaforma nell’arco dell’ultima ora. Più di 60mila utenti hanno riferito dei problemi di connessione, che tuttora non sembrano essere risolti.

Possono volerci anche diverse ore fino a quando la situazione viene ristabilita, anche se solitamente il tutto si risolve nel giro di un paio d’ore. Molto dipende dall’entità del problema a monte: minore è il danno, minore è anche il tempo necessario a far tornare tutto al normale funzionamento, a prescindere dall’area interessata dalla criticità.

Intanto Facebook Inc. non sembra aver ancora preso in carico il problema: vi aggiorneremo nei prossimi minuti sullo stato della connessione.