Nel mese di Ottobre certamente non mancheranno le grandi tariffe peri mondo della telefonia mobile. Ancora una volta, le principali promozioni portano la firma degli operatori più strutturati. TIM, Vodafone, Iliad e WindTre mettono in campo una serie di operazioni molto vantaggiose per tutti i clienti.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: la sfida prosegue con queste tariffe

Il listino di TIM presenta, ad esempio, la nuova ricaricabile TIM Wonder. Gli abbonati che andranno ad attivare una SIM con questa promozione riceveranno consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS con 70 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo di questa tariffa è di 9,99 euro al mese.

A TIM risponde sul colpo anche Vodafone. Il gestore inglese decide di confermare la sua strategia commerciale, con una delle migliori ricaricabili a sua disposizione: la Special 100 Giga. Gli abbonati che andranno ad attivare questa iniziativa riceveranno chiamate senza limiti e SMS con 100 Giga per internet. Il costo per gli utenti è pari a 9,99 euro ogni trenta gironi.

Una risposta a TIM e Vodafone arriva poi anche da Iliad. I clienti del provider francese potranno ancora attivare la vantaggiosissima promozione Giga 120. Per tutti i nuovi utenti che andranno ad attivare questa promo ci sono chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 120 Giga internet.

Infine, non meno vantaggiose delle tariffe di TIM, Vodafone e Iliad, c’è la WindTre Star+. In tale circostanza il costo mensile della ricaricabile sarà di 7,99 euro con consumi che prevedono chiamate illimitate verso tutti, SMS ed anche 70 Giga per la navigazione di rete.