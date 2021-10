Aumentano giorno dopo giorno le voci riguardo la prossima generazione di iPhone. Nel 2022 il colosso di Cupertino annuncerà i suoi iPhone 14, dunque manca ancora molto prima di poter assistere al debutto e quindi conoscere con certezza tutti i dettagli ma ciò non pone limiti alle indiscrezioni. Sappiamo già che Apple potrebbe voler aggiornare i suoi iPhone 14 dal punto di vista estetico, procedendo con l‘eliminazione del notch; e rivoluzionarli tramite l’eliminazione delle porte e l’adozione di un sistema di ricarica esclusivamente wireless, ma le novità non sono finite.

iPhone 14: Apple aumenta lo spazio di archiviazione!

Secondo recenti notizie diffuse in rete, una delle novità previste sui modelli di punta della prossima generazione di iPhone riguarda lo spazio di archiviazione. iPhone 14 Pro e Pro Max potrebbero essere disponibili nella versione con 2 TB di spazio di archiviazione.

Apple ha recentemente annunciato i suoi iPhone 13 proponendo per la prima volta dei modelli con 1 TB di spazio di archiviazione. Gli iPhone 14, invece, saranno in grado di garantire una capacità maggiore.

La serie di iPhone in arrivo il prossimo anno non includerà un modello mini. La versione con display da 5,4 pollici introdotta con gli iPhone 12 sarà probabilmente sostituita da un ulteriore modello con display più grande ma non è ancora emersa alcuna informazione circa il tratto distintivo dell’iPhone in questione.

Come già anticipato, una delle componenti fino ad ora presente su iPhone sarà eliminata da Apple. Il notch presente nella parte frontale del dispositivo sarà infatti sostituita da un semplice foro all’interno del quale sarà presente la fotocamera frontale.