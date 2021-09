Apple ha annunciato l’iPhone 13 Pro e ‌iPhone 13 Pro‌ Max al suo evento “California Streaming“, svelando per la prima volta dei dispositivi con display Super Retina XDR più luminosi grazie alla tecnologia ProMotion, fotocamere posteriori migliorate, una variante più potente del chip A15 Bionic, fino a 1 TB di spazio di archiviazione, un nuova colorazione chiamata Sierra Blue e altre features interessanti.

iPhone 13 Pro‌ ha le stesse dimensioni del display da 6,1 pollici dell’i iPhone 12 Pro (stessa cosa per il 13 Pro Max), inoltre i nuovi dispositivi presentano un notch più piccolo del 20% per una maggiore area di visualizzazione, un display Super Retina XDR più luminoso e ProMotion per frequenze di aggiornamento adattive che possono arrivare da 10Hz a 120Hz.

Il telaio in acciaio inossidabile ha una finitura resistente all’abrasione e alla corrosione. Le nuove colorazioni invece sono: Sierra Blue, Graphite, Gold e Silver.

Entrambi i dispositivi montano un chip A15 Bionic con una CPU a sei core e una GPU a cinque core per un significativo miglioramento delle prestazioni. Questa variante del chip A15 contiene un core in più rispetto all’iPhone 13 mini e al chip A15 di ‌iPhone 13‌.

Grazie ai miglioramenti dell’efficienza del chip A15 Bionic e delle batterie più grandi, la durata della batteria di iPhone 13 Pro‌ dura 1,5 ore in più rispetto a ‌iPhone 12 Pro‌ e iPhone 13 Pro‌ Max dura 2,5 ore rispetto all’ormai obsoleto ‌iPhone 12 Pro Max‌.

Un nuovo modo di registrare video e scattare foto

Svelati nuove lenti ultragrandangolari da 77 mm e grandangolari con sensori e aperture più grandi, inoltre e’ presente un sensore di stabilizzazione con spostamento per ridurre le vibrazioni della fotocamera. L’‌iPhone 13 Pro‌ è dotato di una gamma di zoom ottico 6x grazie a una nuova fotocamera con teleobiettivo 3x. La fotocamera Ultra Wide ora dispone anche dell’autofocus e offre una nuova modalità macrofotografica che può riprendere primi piani fino a 2 cm di distanza da un oggetto.

Una nuova “Modalità cinematografica” è in grado di sfocare lo sfondo del video in tempo reale, tenere traccia di oggetti e persone e mettere a fuoco. La modalità notturna è disponibile su tutte le versioni.

Novita’ anche per gli stili fotografici che apportano nuove features per le modifiche delle foto in tempo reale. Gli stili funzionano su scene e tipi di soggetti e gli utenti non hanno bisogno di definirli ogni volta che scattano. iPhone 13 Pro‌ e ‌iPhone 13 Pro‌ Max possono anche girare video in ProRes fino a 4K a 30 fps per un’elevata fedeltà dei colori.

iPhone 13 Pro‌ e ‌iPhone 13 Pro‌ Max possono connettersi alla rete 5G. Entrambi i dispositivi dispongono anche di fino a 1 TB di spazio di archiviazione, il massimo mai offerto su un iPhone.

iPhone 13 Pro‌ parte da un prezzo iniziale di 999 dollari, mentre ‌iPhone 13 Pro‌ Max parte da 1.099. I preordini di ‌iPhone 13 Pro‌ e ‌iPhone 13 Pro‌ Max si aprono venerdì 17 settembre, mentre le spedizioni sono previste intorno il 24 settembre.