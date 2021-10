Gli sconti attivati da Unieuro sono estremamente interessanti, sia per il livello di prezzo effettivamente raggiunto, che per la varietà dei prodotti coinvolti all’interno della campagna promozionale stessa. Gli acquisti possono essere completati praticamente ovunque sul territorio, senza limitazioni.

In aggiunta, gli stessi prezzi sono da ritenersi validi direttamente online sul sito ufficiale, in questo caso è prevista la possibilità di godere della spedizione presso il proprio domicilio, da considerarsi completamente gratuita, nel momento in cui si dovessero superare i 49 euro di spesa effettivi.

Unieuro: le offerte sono veramente incredibili

La campagna promozionale di Unieuro strizza l’occhio a tutti gli utenti che vorrebbero poter mettere le mani su un prodotto Apple, lanciando difatti uno sconto molto speciale sull’acquisto di un iPhone 12 Pro Max. Non sarà l’ultimo modello della serie, però rappresenta il top di gamma assoluto della scorsa generazione, per questo motivo il suo prezzo di vendita si aggira ancora attorno ai 1149 euro.

Nel caso in cui la spesa volesse essere contenuta nei 400 euro complessivi, il consiglio è di buttarsi direttamente su soluzioni del calibro di Galaxy A32, Oppo A15, Oppo A53s, Realme C21, Motorola Moto G30, Motorola Moto G10 o anche Oppo A94 e Galaxy A03s.

Coloro che vorranno approfondire la conoscenza della campagna, che ricordiamo essere completamente disponibile anche sul sito ufficiale dell’azienda, possono aprire il seguente link. La garanzia di 24 mesi, prevista legalmente per ogni acquisto effettuato, copre solamente i difetti di fabbrica, non i danno causati dagli utenti.